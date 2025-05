Paiva, do Botafogo, em uma seleção? ‘Só mais velhinho’

Treinador do Botafogo desde março deste ano, Renato Paiva já esteve na mira de uma seleção, bem antes, aliás, de assinar com o Mais Tradicional. O técnico português, no entanto, não tem esta pretensão. Pelo menos, por ora, na carreira. Ele, em entrevista ao canal SporTV, explica, então, as razões pelas quais prefere trabalhar em clubes.