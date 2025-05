Mário cita busca por reforços no Fluminense e explica SAF: ‘Ainda não chegou uma proposta’

“Estamos pensando em reforços para o Mundial, para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil… Para fortalecer o time e a gente tentar ser campeão novamente neste ano”, completou.

“Renato tem falado sempre com a gente (em trazer reforços) do meio para a frente. Ele acha que nós estamos bem servidos na zaga e nas laterais. Calculo que (traremos) entre dois e três jogadores, especialmente jogadores que sejam mais agressivos do ponto de vista de ataque, que é o que o Renato quer, porque gosta de jogar para frente”, salientou.

Ainda não chegou propostas pela SAF

O processo para transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) segue em andamento nos bastidores do clube. Vale lembrar que no mês de abril, o Tricolor realizou uma reunião no Conselho Deliberativo para tratar do assunto. Assim, na ocasião, o vice-presidente Mattheus Montenegro apresentou pontos sobre o projeto e garantiu que o Clube ainda não havia recebido propostas.