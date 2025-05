Luiz Araújo revela jogada ensaiada em gol salvador do Flamengo

Atacante, que deu assistência para Léo Pereira garantir classificação, afirma viver melhor versão com a camisa do Rubro-Negro

Garçom contra o Táchira, Luiz Araújo contou que o gol salvador do zagueiro Léo Pereira, que confirmou classificação do Flamengo às oitavas de Libertadores, foi ensaiada. Na coletiva nesta sexta-feira (30), no Ninho do Urubu, o jogador destacou o trabalho de Rodrigo Caio sobre a bola parada do time. Afinal, ele foi contratado no início do mês como auxiliar da comissão técnica e tem feito treinos de bola parada com o elenco.

“A bola parada, com certeza, é um ponto muito forte nosso. Temos grandes zagueiros ali que sabem atacar muito bem essa bola. O Rodrigo Caio, desde que chegou, tem ajudando muito, sempre depois do treino fazemos algumas jogadas. E ali o Léo Pereira perguntou onde eu ia bater a falta e eu estava ali mostrando para ele que sim, que eu ia bater no primeiro pau para ele poder atacar. O Léo Pereira foi muito feliz. Sabíamos também que ia ser marcação individual, então por isso que o Léo ficou bem atrás ali, conseguiu atacar e estou muito feliz com esse grupo e com aquela situação”, contou o atacante.