Liverpool anuncia a contratação de Jeremie Frimpong, ex-Leverkusen

Formado no Manchester City, Frimpong terá sua segunda passagem pelo futebol inglês. No entanto, ele não chegou a atuar pelo time principal, algo comum sob o comando de Guardiola. Depois, transferiu-se para o Celtic, onde passou duas temporadas até chegar ao Leverkusen, da Alemanha. Lá, conquistou a Bundesliga na temporada 2023/2024.

Nesta sexta-feira (30), o Liverpool anunciou a contratação do lateral-direito Jeremie Frimpong, ex-Bayer Leverkusen. Ele chega para ocupar a vaga deixada por Alexander-Arnold, que se transferiu para o Real Madrid. A imprensa internacional especula que a negociação girou em torno de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões).

“Foi bem tranquilo”, disse Frimpong sobre as negociações. “O Liverpool veio e disse que tinha interesse, e, obviamente, para mim foi uma decisão óbvia. Para mim, foi tipo, ‘Não importa o que vocês façam, façam isso’, [falando com] meus agentes: ‘Façam isso’”, disse o jogador sobre sua negociação com o Liverpool.

Sob o comando de Xabi Alonso, Frimpong também venceu a Copa da Alemanha. Ao todo, somou 30 gols e 39 assistências em 190 partidas. Agora, no Liverpool, reforça o elenco campeão da Premier League e disputará a próxima edição da Champions League.