Flamengo tem grande chance de enfrentar um argentino nas oitavas da Libertadores

Na atual edição, o Flamengo perdeu para o Central Córdoba por 2 a 1, no Maracanã. No entanto, os argentinos não avançaram para o mata-mata. Além disso, o clube também pode se apoiar no título da Libertadores 2019. Naquela ocasião, o Rubro-Negro conquistou a América ao vencer o River Plate por 2 a 1, em Lima.

A Libertadores conheceu todos os seus classificados para as oitavas de final da Libertadores. De forma suada, o Flamengo passou em segundo lugar e tem 50% de chances de pegar um time argentino. Afinal, Estudiantes, River Plate, Racing e Vélez Sarsfield estão no pote 1. Os jogos serão nas semanas dos dias 13 e 20 de agosto, e o Rubro-Negro fará a segunda partida fora de casa.

Há também a possibilidade grande de pegar um brasileiro. Palmeiras, São Paulo e Internacional foram os primeiros colocados em seus grupos e podem ser adversários. A probabilidade é de 37,5%. Aliás, a última vez que o Flamengo cruzou com um clube brasileiro nas oitavas de final foi em 2018 contra o Cruzeiro. Porém, caiu diante do Celeste.

Em outras fases do mata-mata, o Rubro-Negro levou a melhor sobre Inter e Grêmio em 2019, e contra Corinthians e Athletico-PR em 2022, quando foi campeão em cima do Furacão na final. Em 2021, o Fla perdeu a decisão para o Palmeiras.

Por fim, resta apenas a LDU no pote 1. O time do Equador estava no grupo do Flamengo e não conseguiu vencer o Rubro-Negro nos dois jogos. Empatou em 0 a 0 na altitude de Quito e perdeu por 2 a 0 no Maracanã.