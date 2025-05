Cauteloso após grave lesão, Paulinho tenta engatar sequência no Palmeiras

Paulinho conseguiu dar um pouco mais de alívio a si mesmo ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. O jogador balançou a rede na quarta-feira (28), contra o Sporting Cristal, pela Libertadores , no Allianz Parque. O tento é importante para o atacante que busca sua melhor forma e brigar de vez pela condição de titular após uma grave lesão na canela que ainda incomoda.

Afinal, a contusão sofrida ainda no Atlético-MG foi rara e, segundo o próprio jogador, bem séria. Assim, não só o Palmeiras, mas o próprio jogador tem adotado cautela para depois engatar uma sequência.

“O dia a dia é muito bom para mim, apesar de ainda ter um pouco de cautela, porque minha lesão não foi uma lesão fácil, foi uma lesão bastante grave. Não é comum ter no futebol uma lesão dessa. E a gente está tentando de alguma forma buscar minha performance, me livrando da dor que ainda é visível em alguns momentos do dia a dia, treinamentos e jogos”, disse Paulinho.

Paulinho passou por uma cirurgia no início de dezembro para reparar uma fratura óssea por estresse na tíbia da perna direita. O Palmeiras considerou que o procedimento era cauteloso, mas simples, assim seguiu com a contratação do jogadores. Desde então, são nove partidas com a camisa do Verdão e apenas uma como titular, no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileiro.

“Departamento médico está me orientando muito nisso, estamos controlando bastante a carga pra poder chegar no mundial e eu estar apto a ajudar o time”, completou o atacante.