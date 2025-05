Brasileiros decepcionam na Libertadores. Mas as oitavas são outra competição

Os duelos vão acontecer daqui a mais de dois meses e com os times tendo perdido alguns jogadores e trazido outros na janela de transferências

Encerrada a primeira fase da Copa Libertadores da América, é possível dizer que, de um modo geral, os times brasileiros decepcionaram um pouco. À exceção de Palmeiras, única equipe com 100% de aproveitamento, e São Paulo, líder do seu grupo, não foi um período de atuações dignas de elogios. Até mesmo o Internacional, também primeiro colocado, terminou na posição mais por acidente do que por amplo domínio em campo. Não custa lembrar que chegou à última rodada ainda correndo risco de eliminação.