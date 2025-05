Atlético-GO x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (31), um clássico promete colocar fogo na Série B do Brasileirão. Atlético-GO e Goiás se enfrentam pela 10ª rodada da competição nacional em momentos bem distintos. Enquanto o Dragão luta para se afastar de um rebaixamento para a Série C, o Esmeraldino é o primeiro colocado da tabela e candidatíssimo para o acesso e eventual título.

Uma vitória do Atlético-GO pode dar o fôlego que o time do técnico Fábio Matias, contratado recentemente para o lugar de Cláudio Tencati que aceitou a proposta do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, o líder Goiás, com 20 pontos, não pretende facilitar e entra como grande favorito para a partida. No confronto entre as duas equipes, em fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Goiano, melhor para o Dragão: 2 a 1.