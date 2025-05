São Paulo quita dívida com elenco por premiação pendente de 2024

O São Paulo encerrou uma dívida importante com o elenco. Antes de enfrentar o Mirassol, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria se reuniu com os jogadores para informar que os valores referentes à premiação pela classificação para a Conmebol Libertadores deste ano seriam pagos. Assim, o valor caiu pouco tempo depois do embate no Morumbis.