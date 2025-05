Rosario Central volta a negociar com Ángel Di María

O atual panorama indica que as partes retomaram as negociações recentemente e apresentaram um grau positivo de evolução. Principalmente, pela declaração recente de Fideo onde afirmou que vai deixar o Benfica após a participação no Mundial de Clubes , que ocorre entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos.

O sonho de repatriar Ángel Di María, por parte do Rosario Central, volta a ganhar força nos bastidores. Ao menos, de acordo com informação de diferentes veículos da Argentina como o ‘TyC Sports’ e o jornalista César Luis Merlo.

Tamanho é o otimismo que o presidente do Rosario, Gonzalo Belloso, vai viajar para solo norte-americano querendo sacramentar a contratação de Di María. Algo que passa, além dos moldes financeiros e de projeto esportivo, por trazer maior sensação de segurança ao atleta e sua família.

Isso porque, em 2024, Ángel Di María e Rosario Central quase materializaram o retorno do filho pródigo ao clube da província de Santa Fe depois de 18 anos. Porém, manifestações violentas de grupos criminosos da cidade de Rosario, incluindo um atentado a casa que pertence a familiares do jogador, fizeram com que ele e sua família recuassem da intenção.

Desse modo, ele optou por permanecer mais uma temporada no futebol português onde acumulou números da ordem de 40 jogos, 15 gols e nove assistências. Além disso, entre as competições disputadas, agregou maisum troféu a extensa galeria com a Taça da Liga, batendo o arquirrival Sporting, na decisão.