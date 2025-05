Presidente interino do Corinthians tem conversa com elenco no CT

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, se reuniu nesta quinta-feira (29/5), com o elenco do Corinthians no CT Joaquim Grava. Além do mandatário, esteve presente o vice-presidente, Armando Mendonça, e o executivo de Futebol, Fabinho Soldado. Foi o primeiro encontro dos dirigentes com o elenco, após a destituição de Augusto Melo.