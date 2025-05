Premier League aumenta soberania na Europa

A Premier League 2024/25 chegou ao fim no último final de semana. Líder na média de público e com quase o dobro de faturamento de Bundesliga e La Liga, a liga inglesa reafirmou em números a soberania na Europa. No campo, a Premier League terá seis representantes na próxima Champions, recorde na história do futebol inglês e das competições europeias. Além das vagas da própria liga, o Tottenham conquistou a Liga Europa e se classificou para o principal torneio europeu. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle completam os classificados.

De acordo com o relatório do cenário financeiro da UEFA, “The European Club Finance and Investment Landscape”, os clubes da Premier League somados geraram uma renda de 7,1 bilhões de euros em 2024, quase o dobro que clubes espanhóis e alemães renderam no mesmo período, cerca de 3,6 bilhões de euros cada.

“A Premier League é o campeonato nacional do mundo. A disparidade financeira em relação às demais ligas permite que os clubes ofereçam as melhores condições de trabalho aos atletas — desde gramados impecáveis até centros de treinamento de última geração. Ou seja, é o cenário ideal para quem quer competir e evoluir no mais alto nível”, destaca Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, agência que gerencia a carreira do zagueiro Vitor Reis, do Manchester City.

Os ingleses também lideraram o valor pago em transferências, mais 2,8 bilhões de euros. Os italianos são os que mais se aproximaram, entretanto, gastaram menos da metade, aproximadamente 1,2 bilhões de euros.

Premier League também bate recorde de público

Além disso, nessa temporada, a Premier League estabeleceu o recorde de público e liderou a média de torcedores no estádio em toda Europa. Ao todo, os clubes ingleses levaram em média de 40.437 espectadores por jogo. É a primeira vez na história, exceto no período da pandemia da Covid-19, que a Premier League supera a Bundesliga, líder histórica da estatística.