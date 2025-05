Neymar diz que Santos precisa de ‘vergonha na cara’ para espantar crise

O Santos vive um momento complicado na temporada e nem amistoso a equipe vem conseguindo um resultado positivo. Após a partida contra o RB Leipzig, onde o time alemão venceu o Peixe por 3 a 1, Neymar falou sobre a crise vivida do time, que também foi eliminado na Copa do Brasil e está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

“Óbvio (dá medo no retorno). Quem já passou por uma situação ruim já sabe. O Lasmar já tinha me comunicado que eu teria muitas lesões, ‘isso não pode te afetar psicologicamente’. Me preparei muito. Por mais triste que seja, tive de me preparar bastante. Com certeza nesses jogos eu venho poupando, escolhendo as jogadas certas para fazer, dá aquele medinho de sentir de novo. Mas é uma coisa que eu não quero. Mas não é uma coisa que eu controlo. Faz parte. Todo atleta, quando está nesta situação, escolhe as boas jogadas. Estou trabalhando para estar 100% fisicamente”, finalizou.

