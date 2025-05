Inter reage na temporada e alcança quinto jogo sem perder

Nos três triunfos, dois pela Libertadores e um pela Copa do Brasil, segundo o “Sofascore”, o aproveitamento foi superior a 73%. Além disso, houve uma melhora criativa e ofensiva do Internacional, com nove gols marcados. Até porque o time conseguiu criar 19 grandes chances.

O Inter mostra a sua capacidade de reação no momento mais decisivo do ano até aqui. Isso porque se criou uma desconfiança sobre a equipe gaúcha pelo seu desempenho irregular, principalmente no Brasileirão. Na competição, o Colorado soma três derrotas consecutivas e dois empates. Porém, ao mesmo tempo, na sequência, engatou uma invencibilidade de cinco jogos na temporada.

Há também indícios de um crescimento no volume de jogo nos momentos em que a equipe ataca, pois obteve 95 finalizações. No caso, uma média de 19 por partida. De maneira geral, também foi dominante aos adversários quando teve a bola sobre controle.

Afinal, a sua média de posse de bola foi de 54% neste intervalo dos últimos cinco compromissos. Os gaúchos também apresentaram uma evolução defensiva, pois sofreram apenas três gols. Inclusive, também possibilitaram apenas seis grandes oportunidades aos adversários.

Inter dá resposta em momentos decisivos na temporada

Tal cenário demonstra que o Inter mantém a competência em cenários adversos, que necessita entregar resultados. O time gaúcho teve desempenho satisfatório na sequência de três jogos cruciais para a definição de como seria o seu futuro no ano. Até porque garantiu as classificações para as oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores.

O principal desafio para o Colorado será continuar com o rendimento positivo no Campeonato Brasileiro. Esta passará a ser a prioridade do Internacional antes da paralisação dos compromissos para a disputa do novo Mundial de Clubes. Em suas duas últimas partidas até a parada, a equipe enfrentará o Fluminense como mandante e o Atlético, fora de casa.