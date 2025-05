Em fase final de recuperação, David deve voltar a jogar pelo Vasco em breve

Após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo e passar por cirurgia em outubro do ano passado, David está próximo de voltar a jogar pelo Vasco. O jogador já está clinicamente recuperado e agora reforça a parte física para voltar aos treinos com o restante do elenco. As informações são do Blog do Miriotti.

O meia-atacante sofreu a lesão no dia 29 de setembro, no empate contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O prazo de recuperação dado inicialmente foi de oito a dez meses.