Dorival completa um mês de Corinthians com poucos treinos e turbulência interna

O técnico Dorival Júnior completa nesta quinta-feira (29/5) um mês desde que iniciou seu trabalho no Corinthians. Apesar de ser anunciado no dia 28 de abril, foi no dia 29 que o treinador comandou o primeiro treino no CT Joaquim Grava. Neste período, o comandante promoveu mudanças táticas, resgatou alguns jogadores e principalmente vem tentando blindar o plantel do ambiente político.

O dado mais interessante neste período de Dorival no Corinthians são suas escalações. Afinal, o treinador usou nove formações diferentes nas nove partidas que esteve no comando. O motivo é simples: priorizar a parte física do elenco. O técnico não tem medo de escalar uma equipe alternativa em um jogo importante, visando ter o elenco completo e 100% para outros embates.

“O principal é ter uma equipe recuperada em campo. Se entrássemos com uma equipe cansada com o Inter, provavelmente não teríamos o resultado que alcançamos. Fisicamente não alcançamos os resultados que queríamos”, disse Dorival, no início do mês de maio.

Além disso, Dorival também conseguiu resgatar jogadores importantes como Maycon e Igor Coronado. Os dois estavam sendo preteridos por Ramon Díaz, mas renasceram com o novo treinador, engatando inclusive uma sequência no time titular. Outro exemplo é Félix Torres. Marcado pelas expulsões na final do Paulistão contra o Palmeiras e no duelo contra o Racing-URU, o zagueiro está sendo reinventado e assumiu a lateral-direita nos últimos jogos.

Contudo, o principal trabalho de Dorival até aqui vem sendo blindar o elenco da crise política vivida no clube. Com o ex-presidente do Corinthians Augusto Melo sendo destituído do cargo e aparecendo nas páginas policiais, o treinador tenta deixar o foco apenas dentro de campo e seus jogadores concentrados nas partidas.