Dias após polêmica em jogo do Flamengo, MC Poze do Rodo é preso no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, na madrugada desta quinta-feira (29). Investigado por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho (CV), o funkeiro acabou detido em sua residência, num condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade, horas após o jogo do Flamengo. A ação ocorreu sob responsabilidade da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a polícia, as apresentações de Poze ocorriam prioritariamente em regiões dominadas pelo CV. Tais eventos contavam, ainda de acordo com as investigações, sob forte presença de traficantes armados. A DRE alega que essas festas garantiam lucros à facção por meio da venda de entorpecentes e serviam como divulgação de mensagens criminosas nas composições do artista.

MC Poze do Rodo: músicas no alvo

As investigações revelaram que o artista costumava se apresentar exclusivamente em comunidades controladas pela facção criminosa. Em muitos desses eventos, traficantes armados com fuzis garantiam a segurança do palco e da estrutura do show. Segundo a DRE, as músicas do cantor fazem “clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo, além de incitar confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes”.

A Polícia Civil também sustenta que as letras ultrapassam os limites constitucionais da liberdade artística. Neste contexto, portanto, configuram crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico .

Cidade de Deus e morte de policial

Um dos episódios centrais da apuração ocorreu no dia 19 de maio, na Cidade de Deus. Na ocasião, segundo os investigadores, Poze realizou um show com músicas de exaltação ao Comando Vermelho. O evento aconteceu horas antes da morte do inspetor da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), José Antônio Lourenço, atingido durante uma operação na mesma região.