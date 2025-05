Di María está, oficialmente, de volta ao Rosario Central

18 anos depois, as histórias de Ángel Di María e Rosario Central se encontram novamente. Através das redes sociais, o clube argentino publicou um vídeo tornando oficial o retorno do atacante formado no clube do qual é torcedor confesso. Não por acaso, o aspecto de identificação entre as partes foi exaltado no material.

Logo depois de Di María anunciar que o Mundial de Clubes seria sua última competição pelo Benfica, a representação argentina retomou com força as conversas para repatriá-lo. Ao ponto, inclusive, do presidente rosarino, Gonzalo Belloso, ter viagem marcada aos Estados Unidos (país sede do Mundial) para sacramentar a negociação.