Cédric treina, mas ainda sente dores, e Lucca deve voltar ao São Paulo

Nesta quinta-feira (29), o São Paulo deu sequência à preparação para enfrentar o Bahia, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Fonte Nova. O treino contou com novidades: o lateral-direito Cédric Soares participou de parte das atividades, enquanto Lucca trabalhou com o elenco durante todo o tempo. Ambos ficam à disposição de Zubeldía.

Cédric, no entanto, ainda sente dores na panturrilha direita e, por isso, participou apenas do aquecimento com o grupo. Já Lucca, que ficou fora dos últimos três jogos do São Paulo, tem chances de voltar aos gramados.

Os jogadores que atuaram contra o Talleres, pela Libertadores, na última terça-feira, fizeram apenas um trabalho regenerativo interno, com circuito de recuperação, exercícios na bicicleta, mobilidade, força e um leve trote no gramado.

Os demais atletas realizaram aquecimento e atividades de fortalecimento físico. Nesta sexta-feira, o time fará o último treino e os ajustes finais para o confronto diante do Bahia.