Botafogo vence o Fortaleza e se recupera no Brasileirão Sub-20

Glorioso cola no G8 e volta a sonhar com classificação para as quartas de final da competição nacional

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Glorioso se recuperou da derrota para o Inter, na semana passada, e derrotou o Fortaleza por 3 a 2. O embate deu prosseguimento à rodada 12 do certame nacional.

Com o resultado, o Botafogo chega a 16 pontos e fica em 11º lugar, encostando, assim, no G8. O último time da turma dos classificados para as quartas de final do torneio é o América-MG, com 18.