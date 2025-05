Banco Central fixa prazo sobre denúncia do Cuiabá contra a SAF do Atlético no caso Deyverson

A briga entre Cuiabá e Atlético-MG envolvendo a contratação do atacante Deyverson ganhou novos ares essa semana. Afinal, o Dourado denunciou ao Banco Central a inadimplência do Galo por parte dos empresários Ricardo Guimarães e Rubens Menin, donos de bancos e da holding que controla a SAF do clube mineiro. Agora, o BC estabeleceu o dia 3 de junho como prazo para os envolvidos se manifestarem.

Na semana passada, mais precisamente no dia 19 de maio, o Dourado levou o caso ao Banco Central. No entanto, no dia seguinte, o Atlético respondeu de forma contundente, informando que a denúncia é “imprópria”. Além disso, o Galo acusou o Cuiabá de cobrar valores indevidos pela contratação do atacante, hoje no Fortaleza.

Com o pronunciamento do Banco Central, a situação tende a avançar para uma nova etapa. O Banco Inter pode pedir a extensão do prazo para apresentar a sua defesa. Agora, a expectativa ficará por conta da postura que a instituição financeira utilizará até o vencimento do prazo oficial. Assim, poderá influenciar diretamente os próximos passos na novela.