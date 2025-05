Atacante do United afirma que mãe foi ofendida por torcedores e reage com gesto

Amad Diallo afirmou nas redes sociais que reagiu a insultos de torcedores e que não se arrepende do que foi realizado durante excursão

Em um momento de fúria diante das cobranças da torcida do Manchester United, o atacante Amad Diallo mostrou o dedo do meio para os torcedores na Malásia, onde o time faz uma excursão. O jogador afirmou que reagiu às ofensas direcionadas à mãe dele.

“Tenho respeito pelas pessoas, mas não por quem insulta minha mãe… Eu não deveria ter reagido daquela forma, mas não me arrependo do que fiz. Nós nos divertimos muito na Malásia com pessoas boas”, disse o atleta, em uma rede social.

Em sua rede social, Diallo fez uma postagem que dividiu opiniões nos comentários. Alguns o apoiaram, entendendo a reação por conta da ofensa à família. Outros consideraram a atitude desproporcional. Em campo, após a derrota em um amistoso, o argentino Garnacho repetiu o gesto para uma câmera.