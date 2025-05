STJD remarca depoimento de Bruno Henrique, do Flamengo

Jogador, que não compareceu a sessão anterior na segunda-feira, responde às acusações de estelionato e fraude em competição esportiva / Crédito: Jogada 10

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reagendou para quinta-feira (29) o depoimento de Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Aos 34 anos, o jogador responde às acusações de estelionato e fraude em competição esportiva. A audiência será às 15h, será realizada de forma online. O jogador não participou da sessão anterior, que estava prevista para segunda-feira (26). Segundo ele, sua ausência ocorreu devido a sucessivas alterações no horário do depoimento, que acabaram coincidindo com o período de treinamentos no Ninho do Urubu.

O processo tramita com base no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de manipulação de resultados. A penalidade possível inclui suspensão de até dois anos, além de multa. O vice-presidente do STJD, Maxwell Borges de Moura Vieira, atua como auditor responsável pelas oitivas e diligências do caso. Fraude e alerta para gravidade João Antonio de Albuquerque e Souza, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), classificou o episódio em questão como "fraude esportiva". Em entrevista ao portal Leo Dias, o dirigente ressaltou que a prática compromete a essência do esporte, baseada na imprevisibilidade dos resultados. Ele entende que forçar situações artificiais em campo, com motivações externas, coloca a integridade das competições em risco. Além disso, João Antonio destacou que, embora a legislação penal possa apresentar lacunas para configurar crime, no âmbito esportivo as punições são severas. Ele defendeu que o sistema de combate à manipulação de resultados siga moldes semelhantes ao antidoping, com mecanismos padronizados e rígidos para coibir desvios de conduta em todas as esferas do futebol.