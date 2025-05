Rogério Ceni destaca ‘falta de maturidade’ do Bahia na Libertadores

Treinador do Esquadrão lamenta lance que decidiu jogo e a consequente eliminação no Beira-Rio: 'Chutão sem nexo'

Rogério Ceni apontou a falta de maturidade como fator determinante para a eliminação do Bahia ainda na fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira (28), o time perdeu por 2 a 1 para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, e fechou na terceira posição do Grupo F, com sete pontos. O Colorado foi o vencedor da chave, com 11 somados, e o Atlético Nacional terminou como vice-líder, com nove.

O Bahia chegou a largar na frente com Jean Lucas aos nove minutos da etpaa final, mas levou o empate logo na sequência após a zaga se atrapalhar com um chutão. Esse, aliás, foi o lance apontado por Ceni como o crucial para a eliminação tricolor.