Novo Almada? Botafogo se aproxima de promessa do Vélez

Com apenas 17 anos, meia aprova projeto do Glorioso. Decisão do jogador pesa nas negociações

Montoro, promessa de 17 anos do Vélez Sarsfied, está mais próximo do Botafogo, que, nesta quinta-feira (28), encaminhou a aquisição do meia do Fortín. Ele, aliás, gostou do projeto do Alvinegro. O desejo do jovem, aliás, pesou para que as negociações avançassem.

De acordo com o site “ge”, o Glorioso e o clube argentino já trocam as minutas contratuais do jogador. A fera chegará ao Mais Tradicional por 8 milhões de dólares (R$ 45,4 milhões).