Jornais espanhóis destacam fraca atuação de Antony em final da Liga Conferência: ‘Para esquecer’

Atacante foi anulado por Cucurella e passou longe do protagonismo pelos verdiblancos; brasileiro pode estar de saída do clube

“Ele não estava tão afiado como esteve no ataque em outras ocasiões. Ele tem um problema difícil com Cucurella. Também não conseguiu encontrar uma maneira de avançar no segundo tempo. Não deu em nada. Certamente, não era o dia dele”, apontou o diário.

A atuação do brasileiro Antony repercutiu na imprensa espanhola após a derrota do Betis para o Chelsea na final da Liga Conferência. O jornal Marca, de Madri, deu nota 4,5 e ressaltou a fraca performance do atacante, que esteve em campo durante todo o jogo desta quarta-feira (28), na Polônia.

Já o Mundo Deportivo, da Catalunha, destacou que o camisa 7 não assumiu o protagonismo que dele se esperava na decisão continental.

“Muitos imaginaram que Antony assumiria a final para inclinar a balança a favor dos verdiblancos. Nada poderia estar mais longe da verdade. O desempenho do brasileiro teve pouco ou nada a ver com o que ele fez com a camisa do Betis desde que chegou”, pontuou o jornal.

Este, aliás, pode ter sido o último jogo do brasileiro pelo Betis. Isso porque o empréstimo do Manchester United ao clube espanhol expira no fim da temporada na Europa. Ao todo, Antony disputou 26 partidas pelo time da Região da Andaluzia. Fez nove gols e seis assistências.

Na última segunda (26), o atacante foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.