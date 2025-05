Internacional vence e termina em 1º no Grupo F da Libertadores; Bahia em 3º

O Internacional confirmou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira, 29/5, no Beira-Rio. Na fria e chuvosa Porto Alegre, venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1. Com o resultado, o Inter chegou aos 11 pontos e em primeiro lugar no Grupo F. Assim, segurou os baianos, que terminaram em terceiro lugar com 7 pontos. O outro classificado do grupo foi classificado Atlético Nacional, que perdeu para o Nacional-URU e ficou com 9 pontos. Os uruguaios terminaram com os mesmos sete pontos do Bahia, mas com saldo pior e ficxou na lanterna, eliminado. O Bahia, ao menos, vai para a repescagem da Sul-Americana.

Os gols foram na etapa final. O Bahia, que precisava vencer para avançar, saiu na frente com Jean Lucas, aos dez minutos. Mas o Colorado empatou em seguida com Vitinho. O empate já bastava para o Colorado se classificar. Mas o time buscou a virada com Borré, aos 31, para alegria da maioria das 33.712 torcedores. E campeão do Grupo da Morte!