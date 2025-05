Inter em situação mais do que confortável para avançar na Libertadores

Inter precisa apenas de um empate com o Bahia para seguir vivo. Para terminar como líder do Grupo F, tem de vencer e secar o Atlético Nacional

O Inter encara o seu último confronto direto pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira (28), às 19h, diante do Bahia, no Beira-Rio. Apesar de o Grupo F ser considerado o mais equilibrado do torneio, os gaúchos tiveram um bom desempenho e estão em condição favorável para avançar para às oitavas de final. Para isso, o Colorado necessita apenas de um empate.

O Colorado superou o Nacional, no Uruguai, na última rodada e foi beneficiado com a derrota do Bahia para o Atlético Nacional, em Medellín. Com isso, subiu para a segunda colocação com oito pontos. Caso consiga um triunfo, há até a possibilidade de assumir a liderança do grupo, caso o Atlético Nacional perca para o Nacional.