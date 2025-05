Fluminense x Once Caldas: onde assistir, escalações e arbitragem

Os times disputam a liderança do grupo F. No momento, os colombianos estão na frente e jogam por um empate

As duas equipes já estão classificadas e vão decidir o primeiro lugar do Grupo F. Vale lembrar que na Sul-Americana, apenas o líder avança direto às oitavas de final, por outro lado, o vice terá que disputar um playoff contra algum eliminado da Libertadores.

Nesta quinta-feira (29), o Fluminense recebe o Once Caldas, no Maracanã, em jogo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025.

No momento, o Once Caldas lidera a chave com 12 pontos, dois a mais do que o Fluminense. Assim, apenas uma vitória interessa ao Time de Guerreiros.

Onde assistir Fluminense x Once Caldas ao vivo?

O duelo entre brasileiros e colombianos terá transmissão ao vivo através do Paramount +, no streaming.

Como chega o Fluminense

Embalado após uma vitória de virada sobre o Vasco, o Fluminense busca uma vitória simples para se classificar em primeiro no grupo F. Esse será o último do jogo do Flu no Maracanã antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A expectativa é de casa cheia. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

Para a partida, Renato Gaúcho segue sem contar Otávio (tendão de Aquiles), Agustin Canobbio (fratura do osso zigomático do rosto) e Facundo Bernal (lesão muscular na coxa).