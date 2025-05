Flamengo x Táchira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Rubro-Negro precisa de uma vitória simples no Maracanã para não depender de ninguém e, assim, avançar às oitavas de final da Libertadores

Nesta quarta-feira (28), o Flamengo encara o Deportivo Táchira, em jogo que vale classificação às oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da competição. O Rubro-Negro precisa de um empate ou vitória para seguir no torneio. Já o time venezuelano apenas cumpre tabela, uma vez que não tem mais chance nem de chegar aos playoffs da Sul-Americana.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar o embate, ao vivo, a partir das 20h, com: Christian Raphael na narração, Diogo Martin nos comentários e o intrépido Will Ferreira nas reportagens.