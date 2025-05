Flamengo joga mal, mas vence mistão do Táchira e avança na Libertadores

Um gol de Léo Pereira, aos 21 minutos do segundo tempo, garantiu a suada classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. O jogo contra o Táchira, no Maracanã, nesta quarta-feira, 28/5, pela última rodada do Grupo C, foi bem mais complicado do que se esperava. Afinal, diante de um rival que havia perdido todos os jogos anteriores e estava desfalcado, a previsão era de goleada. No entanto, o placar terminou em 1 a 0, com o Mengão só criando chances claras na etapa final e levando sufoco na reta final, com Rossi salvando. No fim, vaias dos 66.082 que quase lotaram o Maracanã. A vaga veio, mas sofrido.

O resultado garantiu a vaga ao Flamengo, mas apenas na segunda colocação do grupo, com 11 pontos. Houve um empate triplo entre Flamengo, LDU e Central Córdoba, todos com a mesma pontuação. A LDU ficou em primeiro pelo saldo de gols (4 a 3), enquanto o Central Córdoba, com saldo zero, terminou em terceiro e garantiu vaga na repescagem da Sul-Americana. O Táchira, eliminado, fechou a campanha sem ponto.