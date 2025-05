Ferroviária x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo será realizado nesta quinta-feira, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela rodada 10 desta Série B do Campeonato Brasileiro

Poderia ser o Paulistão. Mas é a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, nesta quinta-feira (29), às 21h35, Ferroviária e Botafogo-SP fazem clássico do interior de São Paulo pela décima rodada da competição nacional. O encontro será na Fonte Luminosa, casa da Ferrinha, em Araraquara.

Como chega a Ferroviária

Com 11 pontos, a equipe ocupa a 13ª colocação. Uma vitória pode, portanto, aproximar a Ferroviária do G4 da competição, zona que permite o acesso à elite do futebol brasileiro.