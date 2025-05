Fabinho promete se reunir com nova gestão do Corinthians por reforços e confia em Dorival

O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, manifestou a vontade de conversar com a nova gestão do clube de olho no mercado de transferências do meio de ano. O dirigente mostrou confiança no trabalho de Dorival Júnior após a derrota por 1 a 0 para o Huracán, na Argentina, na última terça-feira (27), que sacramentou a eliminação do Timão da Sul-Americana.

“São nove jogos e umas dez sessões de treinamentos. Claro que não é uma desculpa, mas não tenho dúvida que essa comissão técnica e esse treinador, que há dois meses estava na Seleção, vão colocar o Corinthians no rumo certo”, afirmou Fabinho, na zona mista do estádio do Huracán após a partida.