Ex-Grêmio celebra primeiro título no futebol europeu: ‘Momento especial’

Khevin Fraga, do Hibernians FC, conquista Copa de Malta, após 2 a 1 na decisão com o Birkirkara, e fala sobre a intensa temporada

O brasileiro Khevin Fraga, ex-Grêmio, levantou o seu primeiro troféu no futebol europeu: a Copa de Malta. Assim, o meio-campista se sagrou campeão pelo Hibernians FC, após vitória por 2 a 1 na decisão com o Birkirkara, no último dia 18. O título também garantiu a equipe na próxima edição da Liga Europa.

“É um momento especial na minha carreira. Coroar a temporada com esse título é gratificante demais. Fico feliz por fazer parte dessa conquista e contribuir dentro de campo. O grupo está de parabéns por todo o empenho e dedicação”, disse o jogador, de 27 anos, natural de Florianópolis.