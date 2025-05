Estêvão celebra convocação para Seleção e prevê ‘despedida emocionante’ no Allianz

Às vésperas de sua última partida no Allianz Parque, Estêvão recebeu a notícia de mais uma convocação para a Seleção Brasileira. Com o nome na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti, ele jogará pela Canarinho antes do Mundial de Clubes, que vai marcar sua despedida do Verdão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Eu estava muito ansioso pela convocação. É um novo ciclo que começa na Seleção Brasileira e, como todo jogador brasileiro, é um orgulho fazer parte disso. Foi uma notícia que recebi em família porque eles sabem o quanto eu me esforço, o quanto eu trabalho para receber esses frutos. Recebi muito feliz essa notícia e só tenho de agradecer a Deus pelo o que ele faz na minha vida e na minha carreira”, iniciou.

O jogador já havia marcado presença na últimas três convocações do técnico Dorival Júnior. Com a primeira na era Ancelotti, já soma quatro. Sua estreia pela Canarinho, aliás, ocorreu em 6 de setembro, no triunfo por 1 a 0 diante do Equador, pela sétima rodada das Eliminatórias da América do Sul.

“Todos os jogos de Libertadores para nós são importantes, mesmo sabendo que já estamos classificados tanto no geral quanto no grupo. Não baixamos a cabeça, a gente mantém os pés no chão para tentar conseguir mais uma vitória. Eu convido todos os torcedores para ir ao Allianz Parque. Espero que seja uma despedida emocionante e com vitória, que é o mais importante. Será o último capítulo de Estevão no Allianz Parque, então espero vocês lá”, concluiu Estêvão.

Nesta quarta, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras busca manter o 100% de aproveitamento, embora já tenha conquistado antecipadamente a liderança geral da primeira fase. O Verdão disponibilizou bilhetes a preços populares e espera lotar o Allianz Parque. Até o momento já foram mais de 30 mil ingressos vendidos.