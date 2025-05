Entenda o que está em jogo para o Palmeiras contra o Sporting Cristal

Já classificado, com 100% de aproveitamento e a melhor campanha geral já garantida. Assim, que o Palmeiras entrará em campo nesta quarta-feira (28), às 21h30, para encarar o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas afinal, com todos os objetivos alcançados, o que está em jogo?

Primeiramente, o Palmeiras quer aumentar o fluxo de caixa. Afinal, uma vitória na fase de grupos da Libertadores rende 330 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão). Até aqui já foram 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões) conquistados.

Além disso, o embate também marca a despedida de Estêvão no Allianz Parque. Ele ainda disputará o duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (31), às 16h, no Mineirão, além do Mundial de Clubes. Contudo, nenhum destes embates serão no estádio palestrino. Após a competição nos Estados Unidos, seu destino será o Chelsea, da Inglaterra.

Abel Ferreira também terá a chance de descansar seus principais jogadores. O treinador deve dar ritmo a jogadores que voltaram recentemente de lesão, como Micael e Raphael Veiga. O controle de carga é visto como crucial para o elenco chegar 100% para o Super Mundial de Clubes.

Palmeiras pode ter campanha perfeita mais uma vez

Por fim, o Palmeiras pode igualar mais uma vez o seu maior aproveitamento na fase de grupos. Afinal, em 2022, também conseguiu 100% de aproveitamento na primeira fase. Contudo, provavelmente ficará com saldo de gols menor mesmo se golear: são sete atualmente, contra 22 há três anos.