Dorival admite atuação abaixo do esperado e crava nova meta do Corinthians na temporada

Apesar de um sentimento de alívio no calendário, o treinador Dorival Júnior garantiu que preparou o time da melhor maneira possível. O comandante alvinegro confessou que a atuação foi abaixo do que o esperado e que o grupo deve assumir a responsabilidade da eliminação.

O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Depois de não ter boas atuações ao longo da fase de grupos, o Timão decepcionou mais uma vez na noite desta terça-feira (27) e perdeu para os reservas do Huracán, ficando na terceira colocação do Grupo B.

“Dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, a gente esperava naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade maior àquilo que foi feito hoje. Tínhamos a intenção de buscar o melhor resultado possível. Pela terceira vez nós tomamos um gol no retorno do segundo tempo e isso tem penalizado nossa equipe consideravelmente, nos tirado pontos importantes, inclusive uma possibilidade de classificação na noite de hoje”, afirmou.

Dorival ainda enfatizou como as ações não conseguiram traduzir aquilo que estava programado. Além disso, o treinador voltou a citar o gol no começo da segunda etapa, que dificultou a criação alvinegra em busca do empate nos minutos finais.

“Não é uma desconexão, mas tem momentos que você não consegue traduzir em campo aquilo que você preparou. Nós tivemos um jogo em que, no retorno do segundo tempo, tomamos um gol, a equipe adversária se fecha ainda mais e dificulta as infiltrações. Nós tivemos algumas boas situações, mas não fomos efetivos em nenhuma delas. Não foi uma noite feliz e tivemos muitas dificuldades para finalizar a maioria das jogadas”, ressaltou.

Sem calendário em competições continentais, Dorival cravou qual será o foco do Corinthians ao longo da temporada.