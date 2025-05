Defensoras podem ser trunfos em amistoso da Seleção Feminina

A Seleção Brasileira feminina de futebol se prepara para dois amistosos contra o Japão. O primeiro palco do duelo será na Neo Química Arena, onde a lateral Yasmim e zagueira Tarciane estão acostumadas a atuar. As duas, afinal, defenderam as cores do Corinthians e agora desfrutam seu futebol na Europa. Aliás, há mais quatro atletas com passagem pela equipe paulista, além do técnico Arthur Elias.

Aos 28 anos, Yasmim ficou por cinco temporadas consecutivas no Corinthians, entre 2020 e 2024, além de ter defendido o Timão entre 2017 e 2018. Pelas Brabas, ela, aliás, conquistou 17 títulos, sendo quatro da Copa Libertadores Feminina, seis Campeonatos Brasileiros, três Supercopas do Brasil Feminina, três Campeonatos Paulistas Feminino e uma Copa Paulista. Agora, ela atua pelo Real Madrid.