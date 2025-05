Comissão de Esporte do Senado aprova restrições à propaganda de bets

Texto também proíbe campanhas publicitárias com influenciadores digitais, mas ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa

A Comissão de Esporte aprovou nesta quarta-feira (28) o projeto de lei (PL 2.985/2023), do senador Styvenson Valentim (PSDB-RN). O texto impede a exibição de marcas de sites de apostas em estádios, uniformes e em eventos esportivos. Além disso, também proíbe campanhas publicitárias com influenciadores digitais e delimita o horário para a exibição de propagandas de casas de apostas no rádio, televisão e a internet.

A proposta também delimita o horário para a exibição de propagandas de casas de apostas. Na televisão e nas redes sociais, os anúncios só poderão ir ao ar entre 19h30 e meia-noite. Além disso, só podem ir ao ar 15 minutos antes e depois de transmissões esportivas ao vivo.