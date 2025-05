Clubes se manifestam contra proposta de restrições às bets e citam prejuízo bilionário

Clubes do futebol brasileiro emitiram nota manifestando preocupação com o substitutivo apresentado no último dia 21 de maio pelo senador Carlos Portinho ao Projeto de Lei 2.985/23, que propõe limitações à publicidade de casas de apostas em eventos e entidades esportivas.

A mudança está em tramitação e irá à votação na sexta-feira (28). De acordo com os clubes, o texto representa uma “proibição disfarçada de limitação” e pode causar um colapso financeiro no ecossistema esportivo. A estimativa de perda imediata de R$ 1,6 bilhão por ano em receitas, valor vital especialmente para clubes de menor expressão.