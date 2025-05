Chelsea vence Betis de virada e é o campeão da Liga Conferência

O Chelsea é o campeão da Liga Conferência 2024/25. Nesta quarta-feira (28), o time inglês goleou o Betis por 4 a 1, de virada, e conquistou o título inédito no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia. Ezzalzouli abriu o placar para os espanhóis na primeira etapa, mas os Blues mudaram a postura no segundo tempo e viraram o placar com gols de Enzo Fernández e Nicolas Jackson, com duas assistências de Cole Palmer. O clube de Sevilha sentiu o golpe e se tornou uma presa fácil para os Blues ampliarem o resultado com Sancho e Caicedo.

As duas equipes voltaram com alterações na segunda etapa, mas foi o Chelsea quem cresceu de rendimento. Os Blues foram para cima e contaram com uma grande partida de Cole Palmer para buscar a virada. Em um período de cinco minutos, o camisa 20 fez dois cruzamentos perfeitos para Enzo Fernández e Nicolas Jackson, que colocaram os ingleses em vantagem. O atacante senegalês, autor do segundo gol, ainda perdeu uma grande oportunidade de ampliar, mas se enrolou na frente do goleiro adversário.

Betis 1×4 Chelsea

Final da Liga Conferência 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 28/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia, na Polônia.

Betis: Adrián, Sabaly, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez (Perraud, no intervalo); Johnny (Lo Celso, aos 41′ do 2t), Fornals (Altimira, aos 41′ do 2t) e Isco; Antony, Bakambu (Ruibal, aos 27′ do 2t) e Ezzalzouli (Jesús Rodríguez, aos 28′ do 2t). Técnico: Manuel Pellegrini.

Chelsea: Jörgensen; Gusto (Reece James, no intervalo), Chalobah, Badiashile (Colwill, aos 16′ do 2t) e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer (Marc Guiu, aos 41′ do 2t); Pedro Neto (Sancho, aos 16′ do 2t), Madueke e Nicolas Jackson (Dewsbury-Hall, aos 34′ do 2t). Técnico: Enzo Maresca.

Gols: Ezzalzouli, aos 8′ do 1t (1-0); Enzo Fernández, aos 19′ do 2t (1-1); Nicolas Jackson, aos 25′ do 2t (1-2); Sancho, aos 37′ do 2t (1-3); Caicedo, aos 46′ do 2t (1-4).

Árbitro: Irfan Peljto (BOS).

Assistentes: Senad Ibrišimbegović (BOS) e Davor Beljo (BOS).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

Cartões amarelos: Antony (BET); Badiashile, Cole Palmer (CHE).

