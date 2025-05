Botafogo x Fortaleza (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da categoria

O Botafogo recebe o Fortaleza, nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola às 15h (horário de Brasília).

Como chega o Botafogo

A equipe da Estrela Solitária, após uma sequência sem derrotas, caiu para o Internacional, na última jornada. Sendo assim, precisa fazer o dever de casa para evitar e temida zona de rebaixamento. O Botafogo é o 15º lugar, com 13 pontos.