Botafogo encaminha contratação do zagueiro Pantaleão

Expectativa do Glorioso é anunciar o defensor, campeão russo, nos próximos dias

O Botafogo deu mais um passo nas negociações com o zagueiro Pantaleão e ficou muito próximo de anunciar o defensor. Apenas detalhes jurídicos separam o beque do Krasnodar do Mais Tradicional. O clube carioca mantém, por ora, os valores em sigilo.

O xerife chega para brigar por posição com Barboza, Jair e David Ricardo. Bastos, por sua vez, está lesionado. O Palanca, aliás, dentro de alguns dias, pode retomar a rotina de treinos no Glorioso, porém, sem data para ficar à disposição da comissão técnica para as partidas.