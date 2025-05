Bobadilla pode ser suspenso após acusação de xenofobia

O atacante Navarro, do Talleres, acusa o volante Bobadilla, do São Paulo, de cometer um ato de xenofobia durante o jogo entre os dois times nesta terça-feira (27), pela Libertadores. Segundo o jogador do time argentino, Bobadilla o chamou de “venezuelano morto de fome”. A Venezuela enfrenta uma grave crise financeira nos últimos anos, o que levou muitos de seus cidadãos a migrar para o Brasil, especialmente para a Região Norte. Se as acusações forem comprovadas, a Conmebol pode suspender o paraguaio da Copa Libertadores.

Aliás, um outro caso de xenofobia já aconteceu nesta edição da Libertadores. Em abril, o meia uruguaio Pablo Ceppelini, do Alianza Lima, do Peru, pegou quatro meses de gancho por chamar torcedores do Boca Juniors de “bolivianos”. O crime aconteceu no jogo de volta entre os clubes na pré-Libertadores, em La Bombonera.

Assim, caso necessário, Bobadilla deve comparecer à Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) nesta quarta-feira (28), para prestar depoimento. Inclusive, o jogador do Talleres registrou um boletim de ocorrência no estádio. Contudo, o paraguaio deixou o Morumbis antes de dar seu depoimento.

Bobadilla x Navarro

O episódio aconteceu na reta final de partida, quando o São Paulo comemorava o segundo gol, marcado por Luciano. Bobadilla e Navarro discutiram e o jogador do Talleres ameaçou deixar o jogo. Aliás, o venezuelano começou a chorar muito e precisou ser acalmado pelos companheiros, pelo árbitro e por alguns jogadores do São Paulo para seguir em campo. Após, a partida ele fez uma publicação nas redes sociais.

“Quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive meu país, espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que se possa fazer muito sobre a pobreza mental. Nunca me envergonharei das minhas raízes, irei até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil pelas mãos de Damián Bobadilla. No futebol não há espaço para discursos de ódio”, postou Navarro no Instagram.