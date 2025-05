Vitória do Flamengo sobre o Palmeiras bate recorde na Globo

Goleada sobre o Corinthians ainda lidera números e estatísticas na emissora, mas o duelo do último domingo (25) rendeu audiência expressiva / Crédito: Jogada 10

A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, no último domingo (25), garantiu a segunda maior audiência desta edição do Brasileirão à TV Globo nas duas principais capitais do país. Disputado no Allianz Parque, o clássico interestadual entre líder e vice-líder terminou com triunfo carioca por 2 a 0 — e aproximação na tabela. Exibida entre 16h01 e 18h03, a transmissão do duelo rendeu 19 pontos de audiência na Grande São Paulo, com 35% de participação entre os televisores ligado. O índice igualou a marca obtida pela emissora durante a goleada rubro-negra sobre o Corinthians, em abril.

A capital fluminense, por sua vez, apresentou números ainda mais expressivos. A audiência atingiu 28 pontos e 49% de participação — impulsionada pela colocação do Flamengo na disputa pelo título. Apesar do desempenho robusto, o índice ficou levemente abaixo do recorde da temporada: 29 pontos e 51% de share, alcançados também na vitória do Rubro-Negro sobre o Corinthians. De acordo com a Kantar Ibope Media, cada ponto de audiência equivale a 77.488 residências e 199.313 telespectadores na região metropolitana de São Paulo. No Rio de Janeiro, esse mesmo ponto corresponde a 48.836 lares e 120.893 pessoas. Números da Globo Embora tenha ficado em segundo lugar no ranking de audiência do Brasileirão 2025, o confronto superou diversos clássicos exibidos ao longo do ano. Apenas o duelo entre Palmeiras e São Paulo, realizado na Arena Barueri e vencido por 1 a 0 pelo time alviverde, alcançou números superiores na capital paulista: 20 pontos de audiência e 37% de participação.