Vasco x Melgar, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após a derrota, de virada, para o Fluminense por 2 a 1, o Vasco volta as atenções para o duelo decisivo com o Melgar pela Sul-Americana. Nesse sentido, a equipe carioca encara o adversário peruano. Com um triunfo simples, o time da Colina garante o segundo lugar do Grupo G e terá um playoff pela frente antes das oitavas de final. A bola rola nesta terça-feira (27), às 19h, em São Januário.

A Voz do Esporte acompanha a saga do Cruz-Maltino, ao vivo, a partir de 17h30, com um trio de ataque infernal. Christian Raphael, com sua voz inconfundível, narra o embate. João Miguel Lotufo, com sua precisão esportiva, o acompanha com seus comentários. Por fim, o intrépido Christopher Henrique fica responsável pelas reportagens.