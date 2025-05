Presidente do Santos confirma presença de Neymar em amistoso

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que Neymar vai estar em campo no amistoso contra o RB Leipzig. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, a casa nova do RB Bragantino, em um dos jogos que o time alemão promove em sua turnê pelo Brasil.