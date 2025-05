Perto de assinar com o Flamengo, Jorginho se despede do Arsenal

Perto de assinar com o Flamengo, Jorginho se despediu, por meio das redes sociais, do Arsenal, nesta terça-feira (27). Assim, o volante, que tem contrato com o clube inglês até o fim desta temporada europeia, se aproxima do acerto com o Rubro-Negro já para a disputa do Mundial de Clubes, no Estados Unidos, que terá início no dia 14 do próximo mês.

Dessa forma, ambas as partes já decidiram a data de chegada do jogador ao Brasil: entre os dias 5 e 6 de junho, quatro dias antes do elenco embarcar para os Estados Unidos. As conversas, no momento, estão nos últimos detalhes para o anúncio oficial, segundo informações do portal “ge”.