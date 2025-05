Manchester City acelera busca por substituto de Kevin De Bruyne

Clube inglês já negocia com jovem destaque do Lyon e estuda opções para reformular o meio-campo

O Manchester City se prepara para uma grande reformulação no elenco após uma temporada abaixo do esperado. A saída de Kevin De Bruyne, que não terá o contrato renovado, marca o fim de uma era no clube. Agora, a diretoria busca um substituto à altura para o meio-campo. Inicialmente, o nome favorito era Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, mas o City recuou nas negociações devido ao alto valor.

Outros nomes seguem em análise, como Tijjani Reijnders, do Milan, e Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest. No entanto, um novo candidato ganha força: Rayan Cherki, jovem destaque do Lyon, que já manifestou a intenção de deixar o clube neste verão europeu.