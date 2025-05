Fábio celebra renovação com o Fluminense: ‘Presente de Deus na minha vida’

Arqueiro estendeu seu vínculo com o clube carioca até o fim de 2026 e segue como um dos principais nomes do elenco tricolor, aos 44 anos

O Fluminense anunciou a prorrogação do contrato do goleiro Fábio, de 44 anos. O vínculo anterior expirava no final de 2025 e agora vai até dezembro de 2026. O arqueiro, inegavelmente, é um dos principais jogadores do time nesta temporada e líder em defesas difíceis no Campeonato Brasileiro.

“Mais um presente de Deus na minha vida, fazer parte dessa história. Cada dia, a gente vem escrevendo, desde a minha chegada ao Fluminense. Uma porta aberta que Deus direcionou. A gente tem cada vez mais se dedicado, melhorado para dar alegria ao nosso torcedor. Quero agradecer a Deus por me conceder saúde, poder vestir essa camisa maravilhosa e fazer parte da linda família tricolor”, disse,